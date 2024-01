Fallout London sulle orme di Forgotten City: i modder vogliono creare un gioco completo

Con il lancio già fissato di Fallout London, l'enorme mod di Fallout 4, gli esponenti del Team FOLON guardano al futuro e si dicono interessati a seguire l'esempio offertogli dagli sviluppatori di The Forgotten City.

Dean Carter ha discusso dell'argomento con i giornalisti di DualShockers: nel corso dell'intervista, il Lead Designer del Team FOLON ha espresso il proprio interesse nel dare forma a un videogioco vero e proprio dopo aver concluso lo sviluppo dell'attesissima total conversion gratuita di Fallout 4 che porterà i fan del GDR sci-fi a esplorare la Zona Contaminata di Londra dal 23 aprile su PC.

"Abbiamo registrato i marchi Team FOLON e Fallout London esattamente perché abbiamo in programma di fare qualcosa in futuro", esordisce nel suo discorso Carter prima di sottolineare come "abbiamo lavorato troppo duramente e troppo a lungo per non far sì che questo impegno non si traduca in qualcosa di più ambizioso. Personalmente mi piacerebbe tanto emulare quanto fatto dagli autori di The Forgotten City, sono partiti come un gruppo di modder di Skyrim e alla fine hanno deciso di creare un proprio gioco e trasformare la loro passione in una vera professione".

Il successo di pubblico e criticaottenuto dal team di Modern Storyteller con The Forgotten City da mod di Skyrim in gioco completo, ammette però Carter, è difficilmente ripetibile, anche in ragione del diverso contesto economico nel quale vorrebbero operare i ragazzi di Team FOLON: "La svolta di Modern Storyteller arrivò con il premio dell'Australian Writer's Guild e il finanziamento del Governo Australiano per The Forgotten City. Vorremmo seguire il loro esempio e raggiungere il medesimo successo ma è difficile, specie perché è altamente improbabile che il Regno Unito stanzi per noi dei fondi pubblici".