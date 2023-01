Fallout London, tra radio, robot e metropolitana: l'ambiziosa Mod in azione

Con già all'attivo oltre 300 edifici esplorabili in Fallout: London, l'ambiziosa Mod di Fallout 4 festeggia l'inizio del 2023 con un nuovo video diario e tante novità.

Disponibile in apertura a questa news, il filmato consente agli appassionati della serie Bethesda di dare uno sguardo all'ambizioso contenuto non ufficiale. Come noto, Fallout: London porterà i giocatori al di fuori dei confini degli USA, per esplorare una Londra post-apocalittica. Nonostante la difficile situazione in cui verserà la capitale britannica, gli avventurieri videoludici avranno comunque l'opportunità di sfruttarne la tentacolare linea metropolitana, per spostarsi da un luogo all'altro della città attraverso il sottosuolo.

Grandi progressi anche sul fronte della colonna sonora di Fallout: London, che includerà ben 100 brani. Di questi, una quarantina saranno trasmessi tramite le stazioni radio in-game, con l'intento di ricreare atmosfere differenti per ogni fazione inclusa nel gioco. Nel ricordare che Fallout: London esordirà nel corso del 2023, il team di sviluppo ha inoltre presentato alcune delle bizzarre creature che popoleranno questa alternativa versione di Londra. Tra crostacei minacciosi e pericoli post-nucleari, non possiamo non segnalare l'inclusione di un robot ispirato alle cassette delle lettere londinesi.



Direttamente in apertura a questa news, potete visionare l'intero video diario di sviluppo di Fallout: London, che include diversi spezzoni di gameplay e artwork raffiguranti nemici e ambientazioni.