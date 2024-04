Fallout London è rimandato a data da destinarsi: cos'è successo?

L'anno si è aperto nel migliore dei modi per Team FOLON, il gruppo alle prese con un progetto di ampia portata del calibro di Fallout London, che sta seguendo le orme di Forgotten City rendendolo un gioco completo. Tuttavia, i lavori sulla mod (dapprima prevista ad aprile) hanno subito una battuta d'arresto: l'uscita di Fallout London è rimandata.

La spiacevole notizia giunge direttamente dal team: mentre Fallout ha ricevuto un boost di giocatori attivi grazie alla serie Amazon, Team FOLON ha dichiarato che "a causa dell'imminente aggiornamento next-gen, gli ultimi quattro anni del nostro lavoro sono destinati a interrompersi". L'ardua decisione è stata dunque presa a causa delle novità contenutistiche previste per Fallout 4, il quale vivrà una seconda giovinezza anche grazie all'uscita della patch next-gen che segnerà un punto di svolta per i possessori delle console di ultima generazione.

Nello specifico, si pensa che Fallout 4 next-gen avrà un forte impatto su Fallout 4 Script Extrender, che è alla base di innumerevoli mod rilasciate nel corso degli anni dalla community. In virtù dell'avvenire di fine aprile per il sopracitato Fallout 4, Fallout London non uscirà più il 23 aprile come da programma. Quali saranno le sorti del progetto? Sentiremo parlare nuovamente di Fallout London? Come se gli importanti cambiamenti di cui sopra non fossero abbastanza, si è aggiunta una seconda problematica: anche se Fallout London sarà disponibile presso GOG, la mod non verrà pubblicata su Nexus Mods, proprio a causa delle sue dimensioni.

