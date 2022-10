Fallout London: rimosse le versioni Ghoul della Regina Elisabetta e di Re Carlo III

Non solo Fallout Miami, il quarto capitolo della serie post-atomica di Bethesda sta fungendo da base anche per un'altra mod, Fallout London.

Sviluppata da un collettivo di sviluppatori amatoriali noto come Team FOLON, Fallout London è una mod in uscita nel 2023 con delle dimensioni equiparabili a quelle di un'espansione. Si preannunciano dunque decine e decine di ore di gioco nella Zona Contaminta della Londra del 2237, con nuove storie da vivere, nemici inediti da affrontare, tanti nuovi personaggi da incontrare e monumenti iconici in decadenza come Westminster.

Lo sviluppo sembra procedere a gonfie vele, come dimostra l'ultimo video-aggiornamento sulla lavorazione. Il Project Lead Dean Carter ha tuttavia colto l'occasione per avvisare i giocatori della loro decisione di rimuovere le versioni ghoul della Regina Elisabetta II e di suo figlio, Carlo III. Si tratta di una forma di rispetto per la morte dell'amata regina, avvenuta lo scorso 8 settembre: "Abbiamo sempre assicurato che se la Regina fosse venuta a mancare prima del completamento della mod, avremmo cambiato le cose". Gli sviluppatori, in ogni caso, stanno già pensando ad una nuova trovata in sostituzione, che verrà rivelata a tempo debito. "Aspettate e vedrete", ha affermato Carter.