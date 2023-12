Fallout London: il trailer natalizio fissa l'uscita dell'enorme mod gratis di Fallout 4

Dopo il rinvio di Fallout London causato da Starfield, gli sviluppatori che stanno dando forma a questa attesissima total conversion di Fallout 4 augurano buon Natale a tutti i fan di GDR bethesdiani con un video che svela la data di lancio della mod che promette di farci esplorare la Zona Contaminata di Londra.

Tra le più importanti e ricche espansioni fan made che siano mai state realizzate per Fallout 4, la total conversion Fallout London promette di regalarci decine e decine di ore di divertimento all'interno di un'ambientazione del tutto inedita e a mondo aperto.

Lo scenario offertoci dalla Zona Contaminata di Londra, come possiamo intuire osservando il nuovo trailer, sarà pieno di creature mutanti e nemici originali, con tantissimi equipaggiamenti unici da acquisire esplorando uno scenario caratterizzato da effetti meteo violenti. Spazio anche a una campagna principale con fazioni originali e numerose missioni secondarie da svolgere facendo la spola tra le rovine dell'area metropolitana di Londra, i sobborghi e l'immancabile Metro.

Vi lasciamo perciò in compagnia del nuovo video gameplay di Fallout London che ne conferma l'uscita per il 23 febbraio del 2024, con download gratuito per tutti i giocatori PC di Fallout 4. Sapevate che in Fallout London ci saranno oltre 300 edifici esplorabili?