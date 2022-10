Fallout Miami: nuovo trailer per l'enorme espansione gratuita di Fallout 4

Ai festeggiamenti per i 25 anni di Fallout si uniscono anche gli sviluppatori indipendenti che stanno dando forma a Fallout Miami, l'enorme espansione gratuita di Fallout 4 in arrivo nei prossimi mesi. Il nuovo trailer ci porta nella Zona Contaminata della Florida!

In sviluppo dal 2018, Fallout Miami introduce una gigantesca mappa free roaming e una storia originale incentrata sulle gesta di un sopravvissuto che, attratto dalla promessa di un lavoro ben pagato, si ritroverà invischiato in una sanguinosa guerra tra bande.

La Florida post-apocalittica dell'espansione fan made di Fallout 4 aggiunge inoltre decine di missioni secondarie e un numero indefinito di equipaggiamenti inediti, nuovi insediamenti da conquistare e una miriade di nemici, creature e PNG, ivi compresi dei companion con un proprio background narrativo da scoprire.

Il lancio di Fallout Miami dovrebbe avvenire nella prima metà del 2023, con download gratuito per tutti coloro che possiedono una copia PC di Fallout 4: non sappiamo se l'espansione sarà compatibile (anche solo parzialmente) con le versioni PlayStation e Xbox. Già che ci siamo, vi ricordiamo che dal pomeriggio di giovedì 20 ottobre sarà possibile scaricare gratis Fallout 3 Game of the Year Edition su Epic Store.