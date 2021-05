Fallout, Microsoft ha svelato un nuovo capitolo della serie? L'ipotesi dei fan

Sono passati sei anni da Fallout 4, l'ultimo capito principale della serie post-atomica, e tre dall'uscita di Fallout 76, declinazione multiplayer della formula. I tempi sembrano essere maturi per il ritorno della saga principale, eppure al momento tutto tace. Secondo una teoria dei fan, in ogni caso, qualcosa starebbe davvero bollendo in pentola.

Qualche giorno fa, se ben ricordate, abbiamo riportato le dichiarazioni Ben Decker, l'Head of Gaming Services di Xbox, il quale ha anticipato l'esistenza di una nuova IP non ancora annunciata che "manderà i giocatori fuori di testa", destinata ad arrivare in Game Pass fin dal lancio. Queste le sue esatte parole: "Il 55% di coloro che abbiamo intervistato ha detto che il motivo principale per cui si abbonano a Game Pass sono i nuovi giochi al day-one. Questo è il motivo per cui stiamo facendo questi investimenti. Abbiamo 23 studi tra Xbox e Bethesda, che stanno lavorando ad Halo, Forza, Fallout e a una nuova IP di cui non vi abbiamo ancora parlato e che vi manderà fuori di testa. Possiamo darvi tutto questo al day-one in Xbox Game Pass".

Forse avete già capito dove stiamo andando a parare: quando ha parlato dei progetti attualmente in sviluppo, oltre alla nuova IP, ad Halo e a Forza, ha menzionato anche Fallout. Siamo già a conoscenza di Halo Infinite, in uscita a fine anno, e anche del nuovo Forza Motorsport di Turn 10, ma per quanto riguarda Fallout non è stato annunciato nulla di nuovo. Secondo la teoria dei fan, con quella dichiarazione Decker avrebbe anticipato l'esistenza di un nuovo Fallout. Bethesda è sicuramente oberata di lavoro (si sta occupando di Starfield e The Elder Scrolls 6, tra gli altri), ma a Microsoft - che possiede la compagnia del Maryland - non mancano affatto degli studi ai quali poter affidare il progetto, tra i quali Obsidian, che ha già compiuto un ottimo lavoro dieci anni fa con Fallout New Vegas.

L'ipotesi ci sembra plausibile: Fallout è un franchise importantissimo, e ci aspettiamo il suo ritorno in futuro. Bisogna in ogni caso considerare altre possibilità: Decker potrebbe essersi riferito agli aggiornamenti di Fallout 76, il cui ciclo vitale non si è ancora esaurito, oppure potrebbe semplicemente aver sbagliato. Voi cosa ne pensate? Secondo voi c'è davvero un nuovo Fallout in arrivo?