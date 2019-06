Fallout: New California, una delle migliori mod di New Vegas, si avvicina al lancio

Fallout: New California è universalmente riconosciuta come una delle migliori mod di Fallout: New Vegas, titolo sviluppato da Obsidian Entertainment che ha visto la luce nove anni or sono su PC e console della passata generazione.

New California, conosciuto inizialmente con il nome in codice Project Brazil, è un prequel non ufficiale rimasto in sviluppo per quasi 8 anni, prima di vedere la luce in versione Beta nell'aprile del 2018. Il modder Thaiauxn ha continuato a perfezionare la sua creatura, e nella giornata di ieri ha reso disponibile al download la versione 221, quella "che avrebbe desiderato lanciare fin dall'inizio". Questa nuova interazione risolve una moltitudine di bug, migliora stabilità e performance, introduce nuove missioni secondarie e aggiunge ulteriori incentivi per l'esplorazione.

Tanti contenuti che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti: New California permette infatti ai giocatori di oltrepassare i confini del Nevada e iniziare una nuova avventura con ben 13 finali differenti, oltre 60 personaggi non giocanti e migliaia di linee di dialogo inedite. Il modder, tra l'altro, ha riferito che manca un solo aggiornamento al lancio della versione 1.0, ovvero quella definitiva. Se siete interessati, potete scaricare la mod in Beta (compatibile, ovviamente, solo con Fallout: New Vegas per PC) dirigendovi a questo indirizzo.