Fallout New Vegas 2 si farà? Spuntano degli indizi in Fallout 4!

Bethesda ha recentemente aggiornato i file del codice di Fallout 4 su Steam: ora è presenta una directory denominata "newvegas2", potrebbe trattarsi di un nome in codice ma inutile dire come questa nomenclatura abbia subito fatto pensare ad un sequel di Fallout New Vegas.

L'aggiornamento è datato 4 aprile 2023 ma SteamDB segnala una rimozione della directory newvegas2 poche ore dopo. Che cosa è successo dunque? Difficile dirlo, idealmente potrebbe trattarsi di un test legato ad un possibile aggiornamento di Fallout 4, ma in questo caso perché usare il nome newvegas2, facendo così nascere numerosi sospetti?

A inizio anno, Obsidian ha ribadito di non essere al lavoro su Fallout New Vegas 2 mentre Jeff Grubb ha più volte parlato di un Fallout New Vegas 2 sviluppato da Obsidian e InXile, anche se al momento nessuna conferma è giunta in merito. Certo è che essendo ormai sia Bethesda che Obsidian sotto la grande famiglia Microsoft, un progetto di questo tipo potrebbe effettivamente essere realizzato con relativa semplicità, almeno dal punto di vista burocratico.

Che cosa succederà quindi in futuro? Il sequel di New Vegas uscirà davvero o resterà una chimera? E voi cosa ne pensate, fateci sapere la vostra opinione nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.