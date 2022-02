Fallout New Vegas 2: Obdisian e Microsoft ci stanno pensando, rivela Jeff Grubb

Con il 'ricongiungimento' tra Obsidian e Bethesda per l'ingresso di questi ultimi nella galassia degli Xbox Game Studios, in molti sperano di assistere presto all'annuncio di Fallout New Vegas 2. Ebbene, stando a quanto riferito da Jeff Grubb, la stessa Obsidian starebbe valutando questa ipotesi insieme a Microsoft.

Nell'ultimo podcast tenuto dall'ormai noto insider e giornalista di VentureBeat, Grubb ha infatti riportato le anticipazioni raccolte dalle sue fonti e sostenuto, appunto, che i vertici di Obsidian Entertainment starebbero prendendo in seria considerazione l'idea di sviluppare il sequel di Fallout New Vegas, presumibilmente in esclusiva per PC, Xbox Series X/S e Xbox Game Pass.

A detta di Grubb, Obsidian e Microsoft avrebbero iniziato a discutere di questo progetto: "Certo, è tutto molto prematuro, ma le persone con cui è parlato hanno pronunciato più volte le parole 'Obsidian' e 'New Vegas 2' nelle loro frasi".

Secondo Jeff Grubb, molti rappresentanti della casa di Redmond "pensano che questo potrebbe davvero funzionare, di conseguenza c'è molto interesse affinché tutto ciò possa davvero accadere. Ma anche nel caso in cui le discussioni intavolate dovessero andare in porto, ci vorranno comunque anni di attesa per il gioco".

Pur vantando una stratificata struttura compartimentale e numerosi team interni, Obsidian Entertainment difficilmente potrebbe essere in grado di sostenere, da sola, il peso dello sviluppo in contemporanea di progetti come il kolossal GDR Avowed, la space opera The Outher Worlds 2, l'avventura sandbox Grounded e, appunto, Fallout New Vegas 2.