Fallout New Vegas 2: sviluppo affidato a Obsidian o inXile? Le ultime da Jeff Grubb

Il clamore suscitato dalle recenti anticipazioni di Jeff Grubb sullo sviluppo di Fallout New Vegas 2 spinge l'insider e giornalista di VentureBeat ad approdonfire ulteriormente il discorso nella cornice dell'ultimo podcast GrubbSnax.

Scambiando quattro chiacchiere con i suoi interlocutori, Grubb ha ribadito di aver ricevuto conferma, da parte delle sue "gole profonde", sulla veridicità delle conversazioni avviate da Microsoft e Obsidian per sviluppare Fallout New Vegas 2. A detta di Jeff Grubb, infatti, l'intenzione dei vertici degli Xbox Game Studios è quella di sfruttare nel miglior modo possibile la proprietà intellettuale di Fallout, in ragione dell'enorme attrattiva che questa IP continua a esercitare nei fan di GDR a mondo aperto.

In quest'ottica, secondo Grubb, rientrano le conversazioni che Microsoft starebbe intavolando con Obsidian e Bethesda per "trovare una casa per Fallout senza dover aspettare Fallout 5". Il giornalista di VentureBeat ricorda però come Obsidian, al momento, abbia già tanti progetti in cantiere (Avowed, The Outher Worlds 2 e Grounded), di conseguenza dalle parti di Redmond si starebbero valutando ulteriori team a cui affidare i lavori su Fallout New Vegas 2.

Le voci di corridoio che rimbalzano in rete sembrano convergere verso inXile Entertainment per le evidenti 'affinità ruolistiche e post-apocalittiche' tra le serie di Wasteland e Fallout, ma Grubb preferisce non sbilanciarsi e ritiene giusto precisare come "tutto è ancora da verificare. Ogni opzione è ancora sul tavolo".