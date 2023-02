Fallout New Vegas: i creatori della serie sognano una remaster grafica del GDR

Obsidian Entertainment sottolinea ancora una volta quanto sia ancora legata a Fallout New Vegas, uno dei capitoli più apprezzati in assoluto della serie RPG. Sebbene non ci siano piani ufficiali al riguardo, i creatori del brand si sono detti entusiasti all'idea che il titolo possa essere rimasterizzato per le console di attuale generazione.

I partner di lunga data Tim Cain e Leonard Boyarsky, noti per aver creato la serie di Fallout e che di recente hanno co-diretto The Outer Worlds di Obsidian, hanno dichiarato a The Gamer che sarebbero elettrizzati all'idea di una rivisitazione di Fallout New Vegas, originariamente pubblicato nel 2010 per PC e console PlayStation 3 e Xbox 360.

"Non che dipenda da me, ma una remaster grafica di Fallout New Vegas non sarebbe fantastica?", ha chiesto Caino durante l'intervista. "Sarebbe fantastico", ha quindi concordato Boyarsky.

L'anno scorso, è stato affermato dall'insider Jeff Grubb che si erano tenuti i primi colloqui su un potenziale sequel di Fallout New Vegas tra Obsidian e Microsoft, con quest'ultima che avrebbe espresso molto interesse a realizzarlo. Il CEO di Obsidian Feargus Urquhart ha recentemente affermato che gli piacerebbe lavorare su un altro gioco di Fallout, se ce ne fosse la possibilità. Tuttavia, il veterano del settore videoludico, che è stato coinvolto nella produzione dei primi due giochi di Fallout durante il suo periodo presso Black Isle Studios e Interplay Entertainment alla fine degli anni '90, ha dichiarato a Game Pressure che un nuovo gioco del franchise da parte dello studio non era attualmente nei piani: "Non stiamo lavorando a Fallout e non abbiamo nemmeno parlato di cosa potrebbe essere", ha affermato.