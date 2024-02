Fallout New Vegas: la mod con Fred Durst dei Limp Bizkit è stata finalmente recuperata

Come tipicamente accade con tutte le produzioni Bethesda, anche nel caso di Fallout New Vegas abbiamo assistito all'arrivo di mod che hanno ampliato in modi inaspettati l'esperienza RPG originariamente curata da Obsidian Enterteinment.

Una delle aggiunte più peculiari create dagli utenti è stata l'inclusione dell'iconico cantante Fred Durst come companion, che pronunciava testi dei Limp Bizkit al posto di normali dialoghi. Dopo essere scomparsa per circa sette anni fa, la mod è riemersa online, suscitando peraltro una reazione compiaciuta di Durst.

IGN ha brevemente ripercorso la storia della mod, pubblicata nel 2015 e rapidamente diventato uno dei contenuti customizzati più apprezzati dalla community. La tragica perdita della mod si è verificata dopo che il creatore Lb8068 ha formattato il proprio computer nel 2017, e sin da allora i file della mod si sono volatilizzati. I Limp Bizkit non avrebbero mai più fatto parte del mondo di Fallout New Vegas se l'utente Twitter UsagiCola non avesse scoperto di aver archiviato i file della mod. Grazie allo YouTuber Micky D, che ha fatto da cassa di risonanza per la notizia, anche il frontman dei Limp Bizkit, Fred Durst, ha commentato il ritrovamento della mod, commentando il tutto con un laconico "nice" pubblicato su X|Twitter. Se anche voi siete interessati a coinvolgere Fred Durst nel vostro viaggio in Fallout New Vegas vi rimandiamo a questo indirizzo, da cui potrete far partire il download.