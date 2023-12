Fallout New Vegas: una nuova mod rende omaggio al compianto Matthew Perry

Lo scorso 28 ottobre è venuto a mancare l'attore Matthew Perry, il celebre Chandler Bing nella serie tv Friends ma noto ai fan di Fallout come interprete di Benny, uno dei principali antagonisti di Fallout New Vegas. Dato il suo legame con il titolo Bethesda, i modder hanno quindi deciso di rendere omaggio a Perry.

TunnelSnakeFool ha messo a disposizione su Nexus Mods una mod tributo all'attore che consiste in una lapide collocata nel cimitero di Goodsprings con immagine, data di nascita e di morte di Perry. "Avvocato, amico e gamer", si legge sulla lapide assieme ad una citazione ripresa dal personaggio di Benny: "E' un gioco, ed i giochi hanno vincitori e sconfitti. Io preferisco i primi, e tu?".

Sul retro della lapide è invece riportata una dichiarazione dello stesso Matthew Perry: "Ci sono sempre due modi per andare avanti quando incontri un bivio nella tua vita: c'è una via sbagliata dove in un certo senso ti arrendi, e poi c'è la via più dura dove invece reagisci. Io ho scelto la strada più dura e ne sono uscito bene". E non è ancora finita: proprio sotto la lapide è possibile trovare anche "My Friend", una pistola messa dal modder sempre in memoria di Perry.

La mod è senza dubbio il modo migliore per i fan di Fallout New Vegas di ricordare l'attore scomparso all'età di 54 anni, omaggiando non solo il suo personaggio all'interno dell'opera sviluppata da Obsidian Entertainment ma anche la sua vita stessa.