Fallout New Vegas: la mod The Frontier è disponibile, una valanga di nuovi contenuti

Divenuto nel tempo uno dei classici più amati dagli appassionati di RPG all'Occidentale, Fallout: New Vegas, sviluppato originariamente da Obsidian Entertainment, si arricchisce da oggi con l'arrivo dell'enorme espansione fanmade The Frontier.

Dopo avercene offerto un assaggio durante il periodo natalizio, i modder hanno dunque reso disponibile per il download tantissimi nuovi contenuti, con cui i giocatori potranno reimmegersi all'interno del ruolistico di Bethesda.

The Frontier ci condurrà all'interno di una Portland completamente innevata ed esplorabile a mondo aperto. All'interno dell'area, simile per estensione alla Washington DC di Fallout 4, troveremo una serie di nuovi nemici da affrontare, dozzine di creature interessanti, oltre 150 armi ed armature, il tutto accompagnato da un nuovo sistema di guida dei veicoli.

Tra le novità abbiamo anche dei nuovi effetti FX basati sulle tecniche moderne (ma che non impatteranno in modo particolarmente negativo sulle performance, stando a ciò che viene affermato dagli autori), più di 24.000 linee di dialogo doppiate (con tanto di apparizioni di alune celebrità), e tre nuove questline principali da seguire. The Frontier necessita di tutti e quattro i DLC ufficiali del gioco per poter essere correttamente avviato.

La mod è disponibile per il download su Nexus Mod e lo sarà a breve anche tramite Steam. Se voleste dare una possibilità al mastodontico lavoro svolto dai modder, vi rimandiamo a questo indirizzo (potreste dover abilitare il filtro dedicato ai contenuti per adulti). Si potrebbe trattare di un ottimo passatempo nella speranzosa attesa che Bethesda e Obsidian, entrambi sotto l'egida di Microsoft, possano magari realizzare il tanto desiderato Fallout New Vegas 2.