Fallout New Vegas: la retrospettiva di Bethesda spiega come è nato il GDR culto

Le celebrazioni di Bethesda per i 25 anni di Fallout proseguono con una nuova retrospettiva sulla genesi di Fallout 3 che svela un interessante dettaglio sulla realizzazione di Fallout New Vegas, il GDR culto di Obsidian Entertainment.

A condividere questo importante segreto è Todd Howard: il Game Director e produttore esecutivo di Bethesda Softworks spiega che lo sviluppo di Fallout New Vegas nacque dalla forte richiesta di un'espansione di grosse dimensioni per Fallout 3 proveniente dalla community.

Nel riferire quanto accaduto, Howard ricorda quindi di aver dovuto accantonare inizialmente l'idea di realizzare New Vegas presso il suo team di sviluppo poiché, al tempo, erano già iniziati i lavori su The Elder Scrolls V Skyrim. Fu così che lo stesso Todd Howard, e i vertici di Bethesda, decisero di affidare lo sviluppo di New Vegas a Obsidian in funzione del grande potenziale dell'idea di un GDR ambientato nella Zona Contaminata del Mojave e, ovviamente, delle pressanti richieste degli appassionati per nuovi contenuti di Fallout.

A detta di Howard, la scelta di sganciare New Vegas da Fallout 3 per trasformarlo in un gioco a se stante non venne presa da Bethesda, bensì proprio dai ragazzi di Obsidian in ragione della bontà di quel concept e delle capacità dimostrate dalla software house californiana nel lavorare con il motore grafico affidatogli da Bethesda stessa.

A chi ci segue, ricordiamo che di recente Obsidian ha smentito di essere al lavoro su Fallout New Vegas 2 per gli importanti impegni che sta portando avanti la sussidiaria degli Xbox Game Studios con Avowed, The Outer Worlds 2, Grounded e Pentiment.