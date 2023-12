Fallout New Vegas: alla scoperta di Gojira, il boss più assurdo e sfuggente del Mojave

Come ricordato dagli stessi sviluppatori di Bethesda nella retrospettiva sulla genesi di Fallout New Vegas, la Zona Contaminata del Mojave nasconde un'infinità di segreti. Sapevate che tra le sabbie radioattive del deserto che circonda New Vegas si cela uno dei boss più assurdi e incredibili della serie di Fallout?

Per gran parte della fase di sviluppo di New Vegas, il team di Obsidian Entertainment era infatti intenzionato a integrare nella Zona del Mojave diversi mostri mutanti che, per tutta una serie di motivazioni, non hanno visto la luce nella versione finale del GDR a mondo aperto commercializzato nel 2010 e nelle successive espansioni.

Di tutti gli abomini che avrebbero dovuto popolare l'inferno radioattivo del Mojave, Gojira è di certo il più importante e rappresentativo dei boss 'segreti'. Dalle porzioni di codice inattive che sono state rintracciate dai dataminer di Fallout New Vegas nel corso degli ultimi tredici anni, sappiamo infatti che Gojira avrebbe assunto l'aspetto di un gigantesco Geco del Fuoco Leggendario, una belva assettata di sangue che avrebbe fatto impallidire anche il più rabbioso dei Deathclaw con i suoi 400 Punti Danno base e gli 8.000 Punti Ferita richiesti per abbatterlo.

Servendosi dei frammenti di file inattivi lasciati da Obsidian nel codice di Fallout New Vegas, i modder sono riusciti a ricostruirne l'aspetto: il resto è storia. Le mod con protagonista quel kaiju mancato di Gojira sono tra le più apprezzate in assoluto dalla community, con centinaia di video che immortalano le gesta compiute da chi ha tentato (il più delle volte invano) di sopraffare il bestione sputafuoco. In rete troviamo anche dei filmati che ritraggono lo stesso Gojira impegnato ad affilare gli artigli sull'acciaio di Liberty Prime, dando così vita a improbabili 'battaglie crossover' sullo sfondo delle ambientazioni di New Vegas e Fallout 3.

Con Obsidian desiderosa a realizzare la remaster di Fallout New Vegas, la speranza dei fan è ovviamente quella di rivisitare la Zona Contaminata del Mojave e, perché no, di incrociare finalmente lo sguardo con Gojira per coronare il sogno di tutti coloro che hanno sempre desiderato combattere contro questo boss nascosto del kolossal GDR a tinte post-apocalittiche.