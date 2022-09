Fallout New Vegas sorprende ancora: mod ripristina diversi contenuti estetici tagliati

Fallout New Vegas è ancora oggi considerato uno degli RPG più avvincenti mai prodotti da Bethesda. Il classico di Obsidian Entertainment venne pubblicato su PC, PS3 e Xbox 360 nel 2010, ma continua ad essere regolarmente supportato dai modder che, oltre a creare nuovi contenuti, ripristinano anche quelli originali tagliati.

Grazie ad una mod, infatti, alcuni elementi estetici eliminati da Obsidian prima del lancio dell'opera sono stati reintrodotti nella versione PC, ridando in questo modo vita a tantissimi dettagli tecnici e visivi che arricchiscono ulteriormente l'intero modo di gioco. Nello specifico si tratta di animazioni per gli NPC, una IA degli NPC più sofisticata e numerosi dettagli ambientali volti a rendere più realistici New Vegas ed i suoi dintorni.

All'epoca del debutto nel 2010, questi contenuti erano originariamente previsti per la versione PC del gioco, ma la loro implementazioni su console avrebbe comportato difficoltà tecniche in grado di compromettere la corretta esecuzione del software. Per mantenere le tre versioni quanto più simili tra loro, Obsidian optò per la rimozione di tali aspetti. La nuova mod, intitolata LD's Improved New Vegas e disponibile su Nexus Mods, non solo riabilita gli elementi rimossi, ma arricchisce ulteriormente la produzione reintegrando anche personaggi e mostri precedentemente cancellati.

La mod è ancora in lavorazione, con gli autori che puntano a ripristinare ulteriori contenuti ancora in modo così da rendere New Vegas ancora più affascinante rispetto a prima. E per restare in tema di creazioni amatoriali, una mod di Fallout New Vegas spara testate nucleari sugli NPC che fanno meme, con effetti davvero esilaranti. Avete visto invece la mod che trasforma Fallout New Vegas in Guerre Stellari?