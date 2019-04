Fallout New Vegas: texture 4 volte più definite grazie all'IA Neurale

Il modder DcCharge segue l'esempio offertogli dagli autori dei pacchetti di texture HD di Resident Evil 2, Half-Life 2 e Final Fantasy 7 e, da grande fan di Fallout New Vegas, decide di servirsi di una IA Neurale per migliorare le texture del kolossal ruolistico di Obsidian tramite una mod gratuita.

Utilizzando l'ultimissima generazione di strumenti di sviluppo in deep learning come il software AI Gigapixel e i tool Waifu2x, ImageMagick e ESRGAN, l'autore di questo pacchetto amatoriale è riuscito a migliorare 13.000 texture del gioco base e 2.000 texture delle espansioni di Fallout New Vegas, fino a raggiungere i 4K di risoluzione per le immagini più importanti che mappano i modelli poligonali dei personaggi e arricchiscono le ambientazioni.

Nonostante i lavori su questo progetto non siano ancora conclusi, il suo autore ha deciso comunque di rendere pubblica la sua opera sulle pagine di NexusMods a testimonianza della relativa semplicità di utilizzo di questo programmi basati su di un'intelligenza artificiale. Una tecnologia, quest'ultima, su cui faranno ampio affidamento Sony e Microsoft nel corso della next-gen, secondo quanto ipotizzato da Square Enix e dagli addetti al settore sulla scorta dei brevetti depositati da Sony per la funzione di retrocompatibilità evoluta di PS5.

Sulle pagine di Everyeye Tech, Andrea Pisani ha approfondito la questione dell'Intelligenza artificiale applicata allo sviluppo di videogiochi e applicativi con uno speciale dedicato a Deep Learning, Neural Network e AI.