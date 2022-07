Fallout New Vegas su Unreal Engine 5: il video fan made immagina il Remake

Terminati i lavori sul Remake fan made di Call of Duty 2 su UE5, l'instancabile creatore di contenuti conosciuto come TeaserPlay non ha perso tempo e si è rimesso all'opera per dare forma, questa volta, alla reinterpretazione iperrealistica di un ipotetico rifacimento di Fallout New Vegas su Unreal Engine 5.

Il nuovo progetto dello youtuber con il pallino per UE5 trae vantaggio dai poliedrici strumenti di sviluppo integrati nell'ultima iterazione del motore grafico di Epic Games, sfruttandoli per erigere l'impalcatura tecnica, visiva e prettamente artistica del concept di una Zona Contaminata del Mojave attualizzata.

I risultati ottenuti da TeaserPlay sono così il frutto dell'utilizzo di middleware evoluti come Lumen e Nanite, a cui vanno aggiunti i tanti modelli poligonali, effetti particellari, elementi modulari in fotogrammetria Quixel, personaggi e sistemi di illuminazione accessibili dal Marketplace di Epic Store per chi sviluppa in ambiente Unreal Engine.

Se amate questo genere di progetti, dopo aver ammirato il video su Fallout New Vegas vi invitiamo a recuperare questo nostro speciale sulle tech demo più belle di Unreal Engine 5, dove potete trovare tante altre versioni dimostrative e degli approfondimenti sulle enormi potenzialità grafiche e ludiche del nuovo motore multipiattaforma di Epic.