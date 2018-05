Fallout: Obsidian non è coinvolta nel misterioso annuncio di Bethesda

Bethesda annuncerà molto presto (probabilmente già nella giornata di oggi) un nuovo progetto legato a Fallout: Fallout 5, Fallout New Vegas 2 o Fallout 3 Anniversary Edition? In ogni caso, nessuno di questi titoli sarà sviluppato da Obsidian.

Il team responsabile di Fallout New Vegas è intervenuto su Twitter per chiarire come non sia assolutamente coinvolto nello sviluppo del gioco, Obsidian non sta collaborando con Bethesda Softworks e Bethesda Game Studios alla creazione di un nuovo Fallout.

Tante le ipotesi in ballo, c'è chi parla di Fallout 5, chi di un nuovo spin-off (come Fallout New Vegas) e chi ipotizza un Fallout Online, MMO stile The Elder Scrolls Online. Una quarta possibilità riguarda il tanto rumoreggiato Fallout 3 Anniversary, riedizione per festeggiare il decimo anniversario di F3, che arriverebbe per la prima volta in assoluto anche su Nintendo Switch.

Tuttavia al momento si tratta solamente di speculazioni, per saperne di più dovremo attendere le prossime ore o magari l'E3 di Los Angeles, la conferenza Bethesda è prevista per lunedì 11 giugno alle 03:30 del mattino, ora italiana.