Fallout: in quale ordine bisogna giocare i capitoli della serie Bethesda?

Con tutta probabilità, la visione della serie TV di Fallout che è approdata solo di recente nel ricco catalogo di Amazon Prime Video vi ha spinto ad approfondire anche il lato videoludico del brand. Vista la presenza di numerosi titoli appartenenti alla serie, cerchiamo di fare chiarezza sull'ordine in cui sarebbe preferibile giocarli.

1- Fallout 76

Dal momento che il miglior modo per godersi i Fallout è quello cronologico, il primo capitolo che andrebbe giocato è proprio l'ultimo ad essere approdato sugli scaffali di tutti i negozi, ossia Fallout 76. Il gioco che ha trasformato la serie in un MMO è infatti ambientato prima di tutti gli altri capitoli e permette di scoprire come si è ridotta l'Appalachia in seguito al disastro nucleare nei panni di un abitante del Vault 76 in cerca del sopraintendente scomparso.

2- Fallout

Ben 59 anni dopo gli eventi narrati nel gioco online troviamo il primissimo capitolo della serie, profondamente diverso dagli episodi ad opera di Bethesda (ossia dal terzo in poi). Si tratta infatti di un CRPG con combattimenti a turni e visuale isometrica in cui il giocatore si ritrova a giocare nelle vesti di un sopravvissuto del Vault 13, costretto ad uscire allo scoperto quando uno dei sistemi del rifugio smette di funzionare: l'obiettivo, in questo caso, è quello di reperire la strumentazione adatta per riparare il rifugio antiatomico e tornare in tempo a casa per evitare che tutti gli altri abitanti muoiano di stenti.

3- Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

Arriva poi il turno di Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, uno spin-off realizzato da Micro Forté arrivato sugli scaffali nell'ormai lontano 2001. Il gioco è ambientato 30 anni dopo il primo Fallout e consente di vivere un'avventura con protagonista un membro della fazione più amata dai fan della serie, ossia la Confraternita d'Acciaio. Pur essendo molto apprezzato dagli estimatori di Fallout, questo spin-off è solo parzialmente canonico, poiché alcuni elementi sono poi stati riutilizzati in altri esponenti dell'IP da parte di Bethesda.

4- Fallout 2

Si svolgono invece 40 anni dopo Fallout Tactics le vicende del secondo capitolo, sviluppato da Black Isle Studios e con un gameplay molto simile al suo predecessore. Il protagonista del gioco è sempre lo stesso, il Prescelto, che parte alla ricerca di un misterioso dispositivo e si trova ad avere a che fare con l'Enclave, fazione che gli spettatori della serie TV hanno sicuramente sentito nominare.

5- Fallout 3

È giunto quindi il momento del primo dei capitoli della serie che potremmo definire moderni. Con Fallout 3, infatti, a prendere le redini del brand è Bethesda Game Studios, ossia gli autori di Skyrim e degli altri capitoli di The Elder Scrolls, che trasformano il brand in un gioco di ruolo in prima persona, con elementi da sparatutto. L'azione qui si svolge trent'anni dopo quanto raccontato in Fallout 2 e a dare origine alla storia è la misteriosa scomparsa del padre del protagonista, che decide così di uscire dal Vault 101 e partire alla sua ricerca nelle Terre Desolate. Dopo aver giocato la storia principale, vi consigliamo poi di completare nel seguente ordine anche le espansioni: Operation Anchorage, The Pitt, Point Lookout, Motership Zeta e Broken Steel.

6- Fallout New Vegas

Sono solo quattro gli anni che separano il terzo capitolo da Fallout New Vegas, uno spin-off molto apprezzato dagli appassionati che è stato realizzato da Obsidian Entertainment. Ambientato in una Las Vegas post-apocalittica, il gioco ci mette nei panni di un corriere che, mentre trasporta un carico di grande importanza, subisce un agguato e viene lasciato in fin di vita. Una volta rimesso in sesto da alcuni sopravvissuti del luogo, avrà il via la sua vendetta, che lo porterà ad interagire con svariate fazioni. Anche in questo caso ci sono alcune espansioni e l'ordine in cui giocarle è il seguente: Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues e Lonesome Road.

7- Fallout 4

Sebbene il gioco inizi poco prima del disastro nucleare che ha dato il via a tutto (e che abbiamo visto anche nella serie TV di Amazon Prime Video), Fallout 4 è ambientato molti anni dopo tutti gli altri capitoli della serie. Il protagonista e la sua famiglia riescono infatti a trovare rifugio nel Vault 101, ma per qualche strana ragione il protagonista resta ibernato in una capsula per ben duecento anni. Una volta sveglio, si ritroverà in un Commonwealth devastato e proverà a seguire le tracce di suo figlio, svegliatosi prima di lui. Terminata la main quest, è possibile proseguire con i DLC Automatron, Far Harbour, Vault-Tec Workshop e Nuka World.



