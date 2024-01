Fallout: un post-apocalittico cosplay di una Vault Boy in armatura Nuka Cola

Mentre i modder tentano di ricreare un gioco completo in Fallout 4, il 2024 della saga di GDR post-apocalittici di Bethesda sembra essere promettente. Sono diversi e interessanti i progetti in arrivo, ma prima di parlarne bisogna concedere dello spazio alla bellissima interpretazione condivisa dalla cosplayer Dragunova.

I giocatori di Fallout 4 sono in attesa dell'update next-gen, in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC entro l'anno. Questo aggiornamento porterà il quarto episodio della serie nella nuova generazione attraverso miglioramenti grafici evidenti e prestazioni più consone alle ultime console. Non solo, anche Fallout 76 attende un grande aggiornamento. Parliamo della seconda parte di Atlantic City, in arrivo nella primavera del 2024. Questa amplierà i confini di gioco andando ad allargare la porzione di mappa esplorabile e ad aggiungere nuove missioni e ricompense.

Ancor più atteso dai fan è l'arrivo della serie TV di Fallout su Prime Video. Non sappiamo ancora se la trasposizione in video della saga atomica di Bethesda riuscirà a conquistare il pubblico, ma certamente vedremmo bene l'artista citata tra il cast di protagonisti. In questo cosplay di una Vault Boy in armatura Nuka Cola da Fallout ammiriamo una delle armature atomiche di Fallout 4, gentilmente offerta dalla compagnia di bevande più celebre del post-apocalisse.