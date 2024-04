Fallout su Prime ti ha conquistato? Ecco 3 grandi giochi post-apocalittici da non perdere!

Sulle ali dell'entusiasmo degli iscritti ad Amazon Prime stiamo assistendo a una vera e propria rinascita di Fallout, con tantissimi spettatori della Serie TV che sono in cerca di esperienze post-apocalittiche altrettanto immersive. Se amate questo genere, ci sono tre videogiochi che non potete lasciarvi scappare!

Dalle guerre nucleari alle piaghe zombie in grado di riportare la civiltà umana al medioevo, le esperienze videoludiche post-apocalittiche rispecchiano le paure più ancestrali e i timori per le crisi geopolitiche, climatiche ed economiche raccontate su giornali, TV e siti internet.

Le sfide affrontate dagli sviluppatori che si cimentano con questo genere, di conseguenza, sono tali da ridurre al lumicino le speranze di chi, attingendo ai più disparati stratagemmi ludici e narrativi, prova a fare breccia nel cuore e nella mente degli appassionati. Dei tanti videogiochi post-apocalittici approdati sul mercato, eccovi allora tre titoli che sono riusciti a emergere dalla massa.

Metro Exodus

Il terzo capitolo dell'odissea post-atomica di Metro riprende ed espande il perimetro ludico, narrativo e contenutistico dei due titoli precedenti per condurci in un viaggio indimenticabile tra le rovine di Mosca (e non solo). L'ultimo atto della trasposizione videoludica delle opere di Dmitrij Gluchovskij è l'esempio perfetto delle avventure sparatutto venate di elementi survival horror, un titolo semplicemente imprescindibile nella ludoteca di ogni buon appassionato del genere e di chi, come gli spettatori della Serie TV miracolosa di Fallout, è alla ricerca di emozioni altrettanto forti. E poi è pieno di mostri mutanti come Fallout, quindi cosa volere di più?

Dying Light 2

Nel filone delle esperienze post-apocalittiche troviamo di diritto la serie di Dying Light, che con il suo secondo capitolo ha saputo espandere l'orizzonte dell'episodio originario migliorandone ogni aspetto. Dalla complessità delle sfide open world da affrontare alla straordinaria duttilità delle animazioni deputate a gestire i movimenti in stile parkour del protagonista, i fan di Fallout e della Serie TV targata Amazon Prime Video possono trovare in Dying Light 2 un valido alleato per ingannare il tempo in attesa della stagione 2. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra recensione di Dying Light 2.

Death Stranding, aspettando On the Beach

Dei tre videogiochi che vi consigliamo di provare dopo aver visto la serie TV di Fallout, Death Stranding è di certo il titolo dalla storia più originale e dal gameplay più 'unico'. L'avventura post-apocalittica ideata da Hideo Kojima, il papà di Metal Gear, sprona i fan del genere a esplorare un mondo devastato da una calamità. Il futuro distopico delineato da Kojima vede gli umani rintanati in bunker e costretti ad affidare il loro destino a chi, come l'eroe Sam Bridges (interpretato dall'attore Norman Reedus), deve fare la spola tra gli insediamenti ipogei per riconnetterli alla Rete Chirale e garantirne la sopravvivenza con gli approvvigionamenti costanti di provviste e materiali. Una favola moderna, quella delineata da Kojima Productions, che fornisce più di uno spunto di riflessione sull'importanza delle connessioni e della forza inarrestabile della resilienza umana di fronte alle avversità più indicibili e che, date le ottime premesse tratteggiate nella nostra anteprima di Death Stranding 2 On the Beach, lasciano ben sperare per il futuro di questa serie.

Tra le esperienze post-apocalittiche più iconiche e rappresentative del genere è poi impossibile non citare opere come STALKER, The Last of Us, The Walking Dead, Frostpunk, Horizon Zero Dawn e Forbidden West, Days Gone e State of Decay, ciascuno in grado di calarci in universi tanto immersivi ed emozionanti.

