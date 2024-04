Fallout su Prime Video: serve aver giocato tutti i capitoli per comprendere la serie TV?

Manca ormai davvero poco al debutto della serie TV di Fallout nel catalogo di Amazon Prime Video. In attesa che questo contenuto diventi disponibile per tutti gli abbonati al servizio, scopriamo se occorre aver giocato i titoli Bethesda per potersi godere gli episodi della serie.

Se siete incuriositi dalla serie dedicata a Fallout ma non avete mai nemmeno avviato un solo capitolo della serie videoludica firmata Bethesda Game Studios, sappiate che non avete nulla di cui preoccuparvi. Per stessa ammissione di Todd Howard, infatti, non serve aver giocato i titoli su PC/console per godersi la serie TV di prossima uscita.

È chiaro che gli appassionati di Fallout che li hanno giocati tutti, espansioni comprese, riusciranno a cogliere ogni singola sfumatura o citazione, ma questo non toglie che chi non ha mai avuto a che fare con il brand si trovi spiazzato. Howard ha spiegato che gli spettatori potranno tranquillamente avvicinarsi alla proprietà intellettuale grazie alla serie TV, che permetterà loro di scoprire questo affascinante mondo e le dinamiche che lo regolano. Insomma, se non avete idea di cosa siano l'Armatura Atomica, i Vault Boy e la Nuka-Cola, avrete modo di scoprirlo tra un episodio e l'altro di questa nuova serie trasmessa in streaming.

Per chi se lo stesse chiedendo, la Stagione 1 della serie TV di Fallout sarà disponibile per i soli abbonati ad Amazon Prime Video a partire dal prossimo 11 aprile 2024. A differenza di quanto accade di recente con molte serie pubblicate sulle piattaforme di streaming, Fallout sarà disponibile nella sua interezza sin da subito e non bisognerà attendere per la seconda tornata di episodi.

Sapevate che, stando alle parole di Todd Howard, la serie TV non ruberà contenuti all'attesissimo Fallout 5? Ricordiamo infatti che il gioco non è ancora stato annunciato in via ufficiale, ma pare sia in lavorazione presso Bethesda.

10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Essent è uno dei più venduti oggi su