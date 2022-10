Fallout tra i prossimi giochi di Obsidian? Il fondatore si sorprenderebbe del contrario

Todd Howard ha confermato che Fallout 5 sarà pubblicato dopo The Elder Scrolls 6, ma nel corso dei prossimi anni potrebbe essere anche Obsidian e rivisitare il mondo post-apocalittico ideato originariamente da Interplay Entertainment.

Già autori dell'apprezzato Fallout New Vegas, i ragazzi di Obsidian sembrano più che apprezzare l'idea di tornare a sviluppare un gioco della serie RPG. Questo è quanto ha dichiarato al riguardo il co-fondatore dello studio Feargus Urquhart ai microfoni di Dualshockers:



"Ovviamente, se mai avremo l'opportunità di creare un altro gioco di Fallout, lo faremo. Non c'è nemmeno da chiedersi se accetteremmo o meno, è solo una questione di 'Si presenterà l'opportunità?'. Sono rimasto a Interplay probabilmente per un anno in più perché volevo continuare a lavorare su Fallout".

Obsidian è estremamente impegnata in questo periodo, con lo studio parallelamente al lavoro su Avowed, Pentiment, The Outer Worlds 2 e con Grounded ancora fresco di pubblicazione in versione definitiva. Ma cosa verrà dopo? Ci sarà posto per un nuovo Fallout?

"Adoro Fallout. A un certo punto inizieremo a esaminare quali saranno i prossimi giochi e sarei sorpreso se Fallout non fosse in quella lista", ha ammesso Urquhart. "Se dovessimo fare un nuovo Fallout, dovrà collegarsi in maniera adeguata a quello che Bethesda sta facendo con la serie insieme a molte altre cose, ma personalmente la mia speranza è che prima di farmi da parte, mi piacerebbe creare un altro gioco di Fallout".