Fallout: il prossimo capitolo non sarà New Vegas 2, secondo Chris Avellone

È ormai da tempo che i fan sono in attesa dell'annuncio di Fallout New Vegas 2, il tanto apprezzato spin-off della serie Bethesda di cui si è spesso chiacchierato, soprattutto in seguito all'acquisizione dell'azienda da parte di Microsoft.

Per chi non lo sapesse, infatti, i creatori del primo capitolo, Obsidian Entertainment, fanno già parte degli Xbox Game Studios e sono in tanti a pensare che il colosso di Redmond voglia sfruttare tale opportunità per affidare anche New Vegas 2 al team di sviluppo. A spegnere l'entusiasmo è stato però Chris Avellone, game designer molto popolare che ha lavorato anche al primo Fallout New Vegas. Stando alle recenti dichiarazioni dello sviluppatore, è davvero improbabile che il prossimo Fallout sia il secondo New Vegas.

Ecco di seguito le parole di Avellone, pubblicate sul suo portale ufficiale:

"Non so nulla sul prossimo Fallout, ad eccezione del fatto che probabilmente non si chiamerà New Vegas 2. Credo che un gioco del genere richieda il supporto di Bethesda, malgrado l'appartenenza a Microsoft. So che le persone credono che Phil SPencer possa semplicemente obbligare Bethesda a fare qualcosa, ma ciò non rispetterebbe la premessa dell'acquisizione dell'azienda da parte di Microsoft."

Insomma, secondo lo sviluppatore il prossimo capitolo della serie potrebbe non essere il sequel del tanto apprezzato spin-off ad opera di Obsidian. Va precisato che tali dichiarazioni stonano con i rumor diffusi da Jeff Grubb qualche settimana fa e secondo i quali l'intenzione di Microsoft sarebbe quella di sfruttare i team Obsidian e Inxile per un sequel di New Vegas.