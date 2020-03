Fallout è il protagonista della puntata di MyGeneration in onda stasera su Twitch!

Torna uno dei format più apprezzati dagli spettatori del canale Twitch di Everyeye con una nuova puntata interamente dedicata al franchise di Fallout, che da oltre 20 anni affascina i videogiocatori che le sue avventure ambientate su una Terra post-apocalittica!

La storia della serie di Fallout è davvero avvincente: nata su PC nel 1997 con un capitolo con visuale isometrica sviluppato da Interplay, si è poi arricchita con un secondo capitolo ufficiale curato da Black Isle Studios e uno spin-off intitolato Fallout Tactics. Il nuovo corso è stato poi inaugurato nel 2007 con la pubblicazione di Fallout 3 da parte di Bethesda, che ne ha acquisito tutti i diritti della serie. Ne parleranno in maniera molto più approfondita i nostri Gabriele Carollo e Daniele D'Orefice, che vi aspetteranno in diretta stasera sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 21:00! Vi consigliamo di effettuare l'iscrizione, un requisito indispensabile per poter interagire con gli altri spettatori in chat!

La storia di Fallout è ben lungi dal definirsi conclusa. Il prossimo 7 aprile verrà infatti pubblicata l'espansione gratuita Wastelanders per Fallout 76, titolo più recente del franchise focalizzato sulla componente multigiocatore.