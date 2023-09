Fallout qual è il più bello? La classifica della serie Bethesda

Fallout occupa un posto speciale nel cuore di milioni di appassionati. L'Action/RPG a tinte post-apocalittiche ha saputo regalare grandi emozioni e momenti memorabili ai giocatori grazie a produzioni di elevata qualità e ricche di idee. Negli anni, però, non è mancato qualche passo falso.

Di seguito vi riportiamo la classifica dei Fallout prodotti o sviluppati da Bethesda, in modo così da scoprire qual è il più bello. Da precisare che l'elenco che troverete di seguito è incentrato solo sui giochi più importanti originariamente targati Bethesda, ma non preoccupatevi: ci sarà spazio anche per le origini.

4 - Fallout 76

Qui va fatta una premessa. All'epoca del lancio avvenuto nel 2018, Fallout 76 si presentò sul mercato pieno di problemi tecnici e con grossi limiti a livello contenutistico e di meccaniche, rivelandosi così il debutto più difficoltoso mai registrato da Bethesda. Le poco esaltanti medie Metacritic di 53 su PS4, 52 su PC e 49 su Xbox One sono lì a testimoniarlo. Negli anni, però, la compagnia si è rimboccata le maniche e, a suon di espansioni ed aggiornamenti, ha reso Fallout 76 molto più godibile e presentabile. Di sicuro è però impossibile dimenticarne il disastroso day one essendo il peggiore mai registrato da Bethesda.

3 - Fallout New Vegas

A livello di critica internazionale, la produzione Bethesda sviluppata dai talentuosi ragazzi di Obsidian Entertainment ottene ottimi risultati seppur non esplosivi. La media più alta è stata di 84, raggiunta su PC e Xbox 360, mentre la versione PS3 ha raggiunto quota 82. Al netto del pensiero della critica, con il tempo Fallout New Vegas è divenuto un autentico cult tra i fan della serie, rimasti stregati dal suo mondo di gioco, dall'eccellente qualità nella scrittura di missioni e dialoghi, e dalla struttura dell'avventura ricca di sorprese e sfumature. Per gli appassionati, dunque, forse New Vegas è proprio il miglior esponente del brand, al punto che sono in tantissimi a sperare che prima o poi Fallout New Vegas 2 diventi realtà.

2 - Fallout 4

L'ultimo episodio principale fin qui pubblicato, Fallout 4 ha saputo convincere critica e pubblico ottenendo pregevoli risultati. A fronte di un 84 raggiunto dall'edizione PC, le medie PS4 e Xbox One sono rispettivamente 87 e 88, segno di un altro colpo messo a segno da Bethesda con il suo Action/RPG post-apocalittico. Il quarto capitolo non ha tuttavia compiuto un concreto balzo in avanti rispetto a quanto offerto dai predecessori, motivo per cui non conquista la vetta del podio.

1 - Fallout 3

"La guerra non cambia mai": Fallout 3 iniziava con una delle aperture più iconiche dell'industria videoludica, preludio a un'avventura indimenticabile ed ancora oggi ricordata con grande affetto dai giocatori. Il terzo capitolo della serie, nonché il primo direttamente sviluppato da Bethesda, ha lasciato il segno grazie alle sue meccaniche complesse e profonde, proprio come lo sono anche il sistema di dialoghi e l'impostazione delle numerose missioni principali e secondarie, che lasciavano all'utenza una grande libertà d'azione e di approccio come pochi altri esponenti contemporanei erano in grado di fare. I numeri parlano chiaro: medie eccellenti su ogni piattaforma, rispettivamente 90 su PS3, 91 su PC e 93 su Xbox 360.

Gli altri Fallout

La storia di Fallout prende il via nel 1997, anni prima che Bethesda prendesse il controllo del franchise. In quell'anno il capostipite firmato Interplay fece il suo esordio su PC conquistando tutti gli amanti di RPG con visuale isometrica: la notevole media di 89 su Metacritic testimonia che si è trattato di un esordio con i fiocchi. Le pregevoli qualità della serie verranno poi confermate un anno dopo da Fallout 2 pur registrando un metascore leggermente più basso, pari ad 86. A Micro Fortè si deve invece l'arrivo di Fallout Tactics, uno spin-off strategico anch'esso capace di ottenere pregevoli consensi (metascore di 82). Meno fortune invece per Fallout Brotherhood of Steel, uscito unicamente su console (PS2 e Xbox) e non andato oltre la media del 66.

Bethesda ha invece creato Fallout Shelter, un free-to-play gestionale visto su sistemi mobile (versione con la media più alta, pari a 71), PC e Nintendo Switch. Intanto la speranza dei fan è di ricevere novità su Fallout 5 al più presto, anche se il progetto è con tutta probabilità ancora lontanissimo dal divenire realtà.