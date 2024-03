Fallout 5: la Serie TV non 'ruberà contenuti' al gioco, assicura Todd Howard

Con ancora negli occhi le spettacolari scene del nuovo trailer della Serie TV di Fallout, ci reimmergiamo idealmente nelle atmosfere della serie post-apocalittica di Bethesda per leggere le ultime dichiarazioni rese da Todd Howard in merito allo sviluppo di Fallout 5.

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di Den of Geek, il produttore esecutivo di Bethesda Game Studios ha candidamente ammesso di aver chiesto al responsabile della Serie TV di Fallout, Jonathan Nolan, di tenere in forte considerazione il lavoro che il suo team intende portare avanti per dare forma al prossimo capitolo del GDR sci-fi.

Discutendo proprio del nuovo episodio del kolossal ruolistico targato Bethesda, Todd Howard ha spiegato che "beh, ci sono state alcune cose che ho detto (a Nolan e agli autori della Serie TV di Fallout, ndr). Gli ho chiesto di non occuparsi di determinate cose perché ce ne saremmo occupati noi in Fallout 5".

Pur lasciando campo libero a Nolan e al suo team per realizzare la storia originale della Serie TV di Fallout, l'esponente di Bethesda si è perciò sincerato dell'assenza, all'interno della nuova produzione targata Amazon Prime che sarà disponibile in Italia dall'11 aprile, di tutti quei contenuti non meglio definiti tra storia, gameplay, personaggi, ambientazioni o quant'altro da cui intende attingere per plasmare l'esperienza interattiva di Fallout 5.