Fallout, la Serie TV secondo Tim Cain: cosa ne pensa il papà della saga post-apocalittica?

Le numerosissime citazioni dei giochi di Fallout nella Serie TV sono al centro delle discussioni intavolate da Tim Cain: il co-creatore della saga post-apocalittica ha commenta a caldo i primi episodi della nuova produzione targata Amazon Prime.

In qualità di produttore, capo programmatore e designer del gioco originale, Cain ha potuto offrire un punto di vista davvero 'SPECIAL' (scusate la battuta) per giudicare il lavoro svolto dal team al seguito di Jonathan Nolan nel dare forma alla Serie TV di Fallout.

"Se c'è una cosa che ho amato di questa Serie TV è che ci sono davvero un'infinità di dettagli sulla lore", esordisce nel suo discorso Tim Cain prima di soffermarsi sugli aspetti più dirimenti del lavoro portato avanti dagli autori del nuovo progetto di Amazon Prime: "Sentivo davvero la mancanza delle discussioni intavolate dalla community sulla lore di Fallout. Dopo aver visto i primi episodi mi sono fiondato su Reddit per leggere i commenti dei fan e tutte quelle teorie sui nuovi dettagli emersi nella lore. Ci sono alcuni personaggi che sarebbero stati perfetti per il gioco originale. I protagonisti della Serie TV, inoltre, hanno archi narrativi che si intrecciano molto bene, danno quasi l'impressione di essere dei personaggi giocanti perché hanno background molto diversi gli uni dagli altri".

Quanto alle analogie tra Serie TV e videogiochi di Fallout, Cain si dice certo del fatto che "non tutto può essere perfetto. Nella Serie TV non tutto s'incastra con quello che si vive nei videogiochi, perché indovinate un po'? Non è un gioco, è uno show televisivo! Per questo mi sembra che tutto sia al posto giusto, è una delle cose che mi è piaciuta di più. Ma la mia opinione non ha molta importanza visto che non sono più al comando di Fallout ormai da un sacco di tempo".

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione della Serie TV di Fallout.

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.