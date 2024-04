Fallout Shelter, dalla Serie TV con furore: il gioco gratis accoglie Lucy!

Dopo aver conquistato tutti con la Serie TV di Fallout, il singolare terzetto di eroi post-apocalittici rappresentato da Lucy, Maximus e il Ghoul parte alla conquista dei sistemi mobile dei fan della Serie TV targata Amazon Prime Video che si stanno cimentando nelle sfide offerte da Fallout Shelter.

Il nuovo aggiornamento che ha interessato il videogioco mobile gratuito di Bethesda su sistemi iOS e Android va infatti a riallacciarsi, seppure indirettamente, agli eventi narrati nella nuova produzione curata da Jonathan Nolan, il tutto per consentirci di ampliare l'esperienza ludica offerta da Fallout Shelter.

La nuova missione "A Pier Into The Future", consigliata per giocatori che abbiano almeno tre personaggi di Livello 10, sprona gli utenti di Fallout Shelter a fronteggiare una pericolosa minaccia che incombe nella Zona Contaminata nei pressi del proprio Vault. Una volta completato questo obiettivo, gli appassionati del free to play targato Bethesda possono accogliere Lucy MacLean come nuova Abitante del Vault e assegnargli qualsiasi incarico all'interno della propria installazione.

Nelle attività proposte da questo nuovo aggiornamento trovano spazio anche il Ghoul e Maximus, da qui l'interesse suscitato in chi ha apprezzato la stagione inaugurale della Serie TV di Fallout e attende con impazienza la seconda Season della produzione Amazon Prime, già confermata dalla divisione multimediale del colosso dell'ecommerce. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento che svela le statistiche dei personaggi della Serie TV di Fallout, da Lucy al Ghoul.

