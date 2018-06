Fallout Shelter sta per arrivare su PlayStation 4? Trapelano i Trofei del gioco

Bethesda potrebbe annunciare Fallout Shelter per PlayStation 4 durante la sua conferenza E3: il sito ExoPhase ha pubblicato la lista Trofei del gioco, confermando di fatto l'esistenza di un porting (mai annunciato) per la piattaforma Sony.

Fallout Shelter è stato pubblicato inizialmente come gioco mobile su iOS, in seguito è arrivato su Android, PC e Xbox One, mancano all'appello le versioni PS4 e Nintendo Switch, con la prima che potrebbe essere annunciata lunedì notte e resa disponibile immediatamente per il download gratuito dal PlayStation Store. Questa la sinossi del gioco:

"Fallout Shelter ti mette al comando di un sofisticato Vault sotterraneo della Vault-Tec. Crea il Vault perfetto, rendi felici i tuoi abitanti e proteggili dai pericoli della Zona Contaminata. Costruisci un futuro migliore… sottoterra! Scegli tra una varietà di stanze moderne e trasforma una caverna a 600 metri di profondità in un'autentica esperienza di vita nel Vault. Scopri le tante caratteristiche dei tuoi abitanti e guidali verso la felicità. Trova un lavoro ideale per ciascuno e guardali crescere e prosperare. Assicurati che abbiano le armi, i vestiti e l’addestramento necessari per migliorare le loro abilità. Usa la creazione per trasformare inutile paccottiglia in pratici oggetti! Personalizza l'aspetto dei tuoi abitanti dal barbiere.

Un Vault efficiente richiede abitanti con abilità diverse. Potrai attirarne di nuovi con la stanza della radio, oppure avere un approccio più diretto nelle loro vite cercando di accoppiarli... come un vero Cupido! Invia gli abitanti in superficie per esplorarne i resti desolati, in cerca di avventure, risorse utili o di una morte spaventosa. Trova nuove armature e armi, guadagna esperienza e tappi. Ma non lasciare che gli abitanti muoiano! Di tanto in tanto, la paradisiaca vita del Vault può venire disturbata dai pericoli del mondo post-nucleare. Prepara i tuoi abitanti contro le minacce esterne... e interne. La Vault-Tec ha messo a disposizione i mezzi, il resto spetta a te. Cosa stai aspettando? Inizia oggi a costruire il tuo Vault gratis!"

Restiamo in attesa di saperne di più sul possibile arrivo di Fallout Shelter sul PlayStation Store.