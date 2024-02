Fallout Special Anthology: che giochi ci sono, esce anche su PS5 e Xbox o solo su PC?

Bethesda ha annunciato l'arrivo di Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology per il prossimo 11 aprile, sono in molti però a chiedersi quali giochi siano inclusi in questo cofanetto speciale e sopratutto se sarà disponibile anche per console PlayStation e Xbox, o solo per PC.

Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology esce giusto in tempo per celebrare la Fallout di Amazon Prime in onda dal 12 aprile e sarà disponibile dall'11 aprile 2024. Il pacchetto contiene ben sette giochi e altrettante carte talento (ispirate alle omonime card di Fallout 76) racchiuse in una replica della MiniNuke con effetto sonoro esplosivo. Ogni carta S.P.E.C.I.A.L ha stampato il codice per riscattare tutti e sette i giochi di Fallout inclusi:

Fallout

Fallout 2

Fallout Tactics

Fallout 3 Game of the Year Edition

Fallout: New Vegas Ultimate Edition

Fallout 4 Game of the Year Edition

Fallout 76

I giochi in questione sono disponibili solo e unicamente in formato PC con codice da riscattare, dunque Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology non include giochi in versione fisica e nemmeno giochi compatibili con le console PlayStation e Xbox. Potete prenotare Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology sullo store di Bethesda al prezzo di 61.53 euro, con il limite di un solo prodotto preordinato per ogni cliente.

Si tratta di una buona occasione per recuperare facilmente in un colpo solo tutti i principali giochi della serie Fallout e non farsi trovare impreparati al debutto della serie televisiva su Amazon Prime.