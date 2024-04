Fallout Special Anthology: la raccolta con tutti i giochi è in sconto al minimo storico

In offerta ora su Amazon la ricchissima Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology, raccolta che include tutti i videogiochi della serie Bethesda raccolti in uno speciale cofanetto dal design unico ed esclusivo.

VAI SUBITO ALL'OFFERTAIn una confeziona a forma di Mini Nuke con tanto di effetti sonori trovano spazio ben sette giochi con tutti i DLC: Fallout 76, Fallout 4 Game of the Year Edition, Fallout 3 Game of the Year Edition, Fallout New Vegas Ultimate Edition, lo strategico Fallout Tactics, Fallout 2 e l'originale Fallout del 1997, quando tutto è iniziato.

In aggiunta troviamo ben sette carte, una per ogni singola abilità S.P.E.C.I.A.L. di Fallout. Niente male vero? Questo cofanetto è in vendita ora al prezzo più basso di sempre dal lancio, una buona occasione per recuperare l'intera saga di Fallout dal primo gioco del 1997 al più recente Fallout 76, con l'aggiunta di Fallout 4 con tutti i DLC, Fallout New Vegas e Fallout 3 con tutti i DLC.

