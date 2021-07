Fallout Star Wars: una gigantesca mod trasforma New Vegas in Guerre Stellari!

La sviluppatrice amatoriale conosciuta come Tank Girl mostra in video i progressi compiuti nella realizzazione di Star Wars Open Worlds, un enorme progetto fan made che ha l'ambizione di ricreare i mondi di Guerre Stellari nella dimensione GDR di Fallout New Vegas.

Sfruttando gli strumenti creativi del kolossal ruolistico di Bethesda, la modder si è impegnata a plasmare una dimensione sci-fi ispirata agli eventi più rappresentativi e alle ambientazioni più iconiche della saga di Guerre Stellari.

In Star Wars Open Worlds, il nostro scopo sarà perciò quello di aiutare un ex schiavo dell'Impero a ricostruirsi una vita come avventuriero. Il canovaccio narrativo steso da Tank Girl offre la più ampia libertà d'azione e di esplorazione, proiettando gli appassionati nell'universo di Star Wars durante i primissimi anni dell'Impero Galattico.

Nelle intenzioni della modder, la total conversion di Fallout New Vegas che sta sviluppando proporrà ben 12 pianeti da visitare in totale libertà, ciascuno con un proprio set di ambientazioni, storie e personaggi unici da incrociare. In puro stile GDR, i giocatori potranno costruire autonomamente il proprio alter-ego e determinare il destino dell'eroe nell'ottica dell'eterna contrapposizione tra il Lato Chiaro e Oscuro della Forza.

La finestra di lancio di Star Wars Open Worlds non è stata ancora fissata dalla modder, ma a giudicare da quanto mostrato dal video confezionato da Tank Girl lo sviluppo del progetto sta procedendo spedito. L'unica certezza in tal senso è rappresentata dal fatto che la mod, a lavori ultimati, sarà scaricabile in via del tutto gratuita da chi possiede una copia PC di Fallout New Vegas.