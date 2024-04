Fallout Serie TV: svelate le statistiche SPECIAL dei protagonisti: chi è il più forte?

La serie TV di Fallout ha conquistato tutti e Bethesda sta comprensibilmente cavalcando la rinnovata ondata di popolarità con iniziative di vario genere. In Fallout Shelter, ad esempio, ha introdotto i tre protagonisti - Lucy, Maximus e il Ghoul - svelandone al contempo le statistiche S.P.E.C.I.A.L.

Cosa significa S.P.E.C.I.A.L. in Fallout?

Come dite? Vi siete avvicinati al franchise di Fallout con la serie TV e non sapete cosa sono le statistiche S.P.E.C.I.A.L.? Allora è doveroso fare un piccolo ripasso prima di procedere. Il sistema S.P.E.C.I.A.L. sta alla base di ogni singolo gioco di Fallout e racchiude in sé le statistiche principali dei personaggi giocabili. Si tratta di un acronimo che sta per Strength (Forza), Perception (Percezione), Endurance (Resistenza), Charisma (Carisma), Intelligence (Intelligenza), Agility (Agilità) e Luck (Fortuna).

Durante le avventure, i videogiocatori possono sbloccare dei punti da spendere nel potenziamento delle statistiche S.P.E.C.I.A.L. che preferiscono (un limitato numero di punti viene anche solitamente offerto anche durante la creazione del personaggio). In questo modo possono scegliere quali privilegiare rispetto alle altre e modificare di conseguenza il proprio stile di gioco. Qualche esempio? La Forza incrementa i danni degli attacchi e il carico trasportabile, mentre la Percezione aumenta il campo di rilevazione dei nemici. La Resistenza migliora la salute e il grado di tolleranza a veleno e radiazioni, il Carisma aumenta l'influenza sui personaggi non giocanti, l'Intelligenza permette di effettuare riparazioni e scassinare serrature, l'Agilità incrementa la velocità di ricarica ed estrazione delle armi e infine la Fortuna può aumentare la probabilità di infliggere colpi critici, trovare munizioni o vincere al gioco d'azzardo.

Statistiche S.P.E.C.I.A.L. dei protagonisti della serie TV

Lucy

Forza: 4

Percezione: 7

Resistenza: 6

Carisma: 5

Intelligenza: 6

Agilità: 5

Fortuna: 7

Il Ghoul

Forza: 5

Percezione: 6

Resistenza: 7

Carisma: 7

Intelligenza: 4

Agilità: 7

Fortuna: 4

Maximus

Forza: 7

Percezione: 6

Resistenza: 6

Carisma: 5

Intelligenza: 4

Agilità: 7

Fortuna: 5

Sulla base di ciò che avete visto nella prima stagione di Fallout, siete d'accordo con le statistiche assegnate ai tre personaggi? Come potete vedere, non esiste un personaggio più forte di un altro, poiché ognuno ha le proprie forze e le proprie debolezze. Lucy è intelligente, fortunata e grazie al suo Pip-Boy sa sempre dove andare per raggiungere un obiettivo. Il Ghoul, dall'alto dei suoi oltre 200 anni di età, è il più resistente ed è inoltre dotato di grande carisma e agilità. Maximus, infine, sopperisce alla sua scarsa intelligenza con forza e agilità.

