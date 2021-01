Fallout The Frontier, la mod è rimossa: un autore ha pubblicato materiale pedopornografico

Soltanto pochi giorni fa vi avevamo segnalato il lancio di The Frontier, l'attesissima mod fanmade capace di rinnovare sensibilmente il già ricco pacchetto contenutistico di Fallout New Vegas, l'RPG originariamente pubblicato da Bethesda e Obsidian Entertainment nel 2010.

Tra le novità che la mod aveva portato con sé, abbiamo una serie di nuovi nemici da affrontare, dozzine di creature inedite, oltre 150 armi ed armature, un nuovo sistema di guida dei veicoli, effetti grafici basati sulle tecniche moderne di programmazione, oltre 24.000 linee di dialogi doppiate e tre nuove questline principali.

Tutto questo è ormai stato completamente rimosso dagli stessi autori della mod da quando è venuto a galla uno scabroso retroscena riguardante uno dei suoi creatori. Stando a quanto riportato da "tgspy", leader del progetto di The Frontier, uno degli artisti che ha partecipato alla creazione della mod ha postato del materiale pedopornografico animato sui suoi account online.

Un evento che ha scosso talmente tanto il team da decidere innanzitutto di espellere l'accusato dal progetto ed eliminare qualsiasi contenuto che portasse la sua firma, e poi persino di rimuovere completamente The Frontier da Nexus Mod. A quanto viene raccontato, la mod ha ricevuto ulteriori critiche per altri contenuti ritenuti eticamente molto discutibili, tra cui la presenza di una ragazza adolescente che poteva diventare una vera e propria schiava sessuale del giocatore.

Tgspy ha affermato che verrà in futuro pubblicata su Nexus Mod e Steam una versione rivisitata di The Frontier, dopodiché non verrà pubblicato più alcun aggiornamento in quanto i recenti avvenimenti hanno stressato e devastato psicologicamente l'intero team dei creativi.