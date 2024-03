Fallout torna nella zona nucleare con questo cosplay femminile di una Vault Girl

Nelle ultime settimane il nome di Fallout è tornato a sorprendere il mondo degli appassionati. Sono state rivelate in anteprima le carte di Fallout per Magic: The Gathering, ma non si parla solamente dell'espansione del gioco di carte collezionabili. Il gioco di ruolo Bethesda è attivo come non mai!

In attesa di novità riguardanti un quinto capitolo ufficiale della saga, il publisher acquisito da Microsoft ha annunciato Fallout Special Anthology. In arrivo nel mese di aprile 2024, Fallout Special Anthology include ben sette giochi della serie, dal primissimo Fallout fino all'MMORPG Fallout 76. Si tratterà però di un'iniziativa mirata unicamente nei confronti dell'utenza PC.

A pensare ai giocatori console ci penseranno i nuovi contenuti in arrivo nel 2024 su Fallout 76 e la community di modder, che continua a sbizzarrirsi. La mod Fallout London accoglie una star, ma c'è anche altro ancora! Su Prime Video è in arrivo la serie TV di Fallout, di cui è stato pubblicato un trailer solamente da pochissimo.

Con tutte queste novità, l'entusiasmo della community di appassionati non poteva che riaccendersi e coinvolgere addirittura quella dei cosplayer. In questo cosplay di una Vault Girl da Fallout torniamo nella zona desertica post-apocalittica della serie. Ad affrontare il pericolo delle radiazioni e a manovrare un Pip-Boy in cerca di una via verso la salvezza è la cosplayer KqueenSiren.