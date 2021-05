Fallout Van Buren: il GDR cancellato risorge come mod di New Vegas

La passione comune per i capitoli storici di Fallout ha spinto un collettivo di sviluppatori indipendenti a organizzarsi in proprio per riportare in auge il progetto incompiuto di Fallout Van Buren, il sequel di Fallout 2 abbandonato dagli studi Black Isle prima che Bethesda riportasse in auge la serie.

I ragazzi di The United West Team hanno sfruttato gli strumenti di sviluppo di Fallout New Vegas e ricostruito tutti gli elementi del "Fallout 3 perduto" per dare vita a una total conversion con tanto di mappa open world, campagna principale, missioni secondarie, PNG con dialoghi a scelta multipla e una pletora di armi ed equipaggiamenti originali.

La mod è ancora in fase di finalizzazione ma può essere già scaricata sulle pagine di NexusMods con il nome di Fallout Revelation Blue, un titolo fittizio che impedisce ai suoi creatori di violare la proprietà intellettuale del Van Buren originario, posseduta attualmente da inXile.

Proprio come il "vero" Fallout Van Buren, anche il remake fan made ci catapulta nell'anno 2253 per farci vagare nelle lande post-atomiche del sud-ovest americano nei panni di un prigioniero che, dopo essere evaso, viene braccato da un manipolo di cacciatori di taglie robot.

Il progetto accantonato di Van Buren rientra nel nostro speciale del 2017 sui 10 videogiochi che non vedremo mai. Un ulteriore approfondimento sul tema lo trovate nel nostro resoconto della storia di Obsidian fino all'acquisizione di Microsoft.