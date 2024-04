Fallout: fuori dal Vault in questo cosplay tutto italiano per celebrare la serie tv

L'uscita della serie targata Amazon Prime Video di Fallout ha riportato i riflettori il franchise post-apocalittico, conquistando il plauso dei fan accaniti, e convincendo molti spettatori a tal punto da avvicinarsi alla controparte videoludica. Visto il successo della serie non potevano mancare cosplay ad hoc, ed eccone uno veramente ben riuscito.

Nato nel 1997 come seguito spirituale di videogioco di ruolo Wasteland, pubblicato dalla stessa Interplay Entertainment qualche anno prima, il titolo che lanciò la serie Fallout fu un vero successo, venendo apprezzato da critica specializzata e utenti, colpiti dal mix di umorismo e brutalità che caratterizzava quel mondo post-apocalittico e retro-futurista tutto da esplorare una volta usciti dal celebre Vault 13, nome originale dato al progetto.

Ad oggi la serie di Fallout risulta tra le più importanti di Bethesda Softworks, che proprio in occasione dell’uscita della serie televisiva ha presentato un aggiornamento gratuito per Fallout 4, sia per le console di vecchia generazione, con meno contenuto, sia per PS5 e Xbox Series S e X. In attesa di scoprire come sarà questa nuova versione del gioco, uscito ormai nel 2015, l’italiana ragnetta83 ha voluto dedicare un cosplay alla serie, vestendo i panni di un’abitante del Vault 76.

Circondata da gadget immediatamente riconoscibili, e diventati iconici dell’universo post-apocalittico, come i tappi e il Pip-Boy, la cosplayer ha realizzato un’interpretazione curata e simpatica. Prima di salutarci, ecco dove sono ambientati tutti i giochi di Fallout, e vi lasciamo all’ordine in cui giocare i giochi di Fallout. Fateci sapere cosa ne pensate di questo cosplay nella sezione riservata ai commenti.

SUPER MARIO BROS. WONDER-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti oggi su