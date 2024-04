Fallout: quanti videogiochi esistono, qual è l'ultimo e quali sono su Game Pass e PS Plus?

La serie TV di Fallout sta riscuotendo un enorme successo garantendo un boost anche ai videogiochi della serie Bethesda. Ma quanti giochi sono usciti dal 1997 ad oggi, qual è il più recente e dove giocarli tutti? Facciamo chiarezza

Quanti sono i Fallout?

Al netto di eventuali raccolte e riedizioni, ad oggi i giochi della serie sono così suddivisi:

Giochi principali

Fallout

Fallout 2

Fallout 3

Fallout 4

Spin-off

Fallout Tactics Brotherhood of Steel

Fallout Brotherhood of Steel

Fallout New Vegas

Fallout Shelter

Fallout 76

Qual è l'ultimo Fallout?

L'ultimo Fallout uscito è lo spin-off Fallout 76 del 2018, mentre se parliamo di giochi "regolari" della saga l'ultimo uscito è Fallout 4 nel 2015. Nel primo caso ci troviamo di fronte ad un gioco multiplayer mentre nel secondo caso ad una avventura single player in prima persona.

Fallout su Game Pass e PlayStation Plus

La serie Fallout appartiene a Microsoft dopo l'acquisizione di Bethesda e dunque (quasi) tutti i giochi della serie sono su PC Game Pass e Xbox Game Pass. Nello specifico in catalogo trovano spazio Fallout (PC), Fallout 2 (PC), Fallout Tactics (PC), Fallout 3 (Xbox e PC), Fallout New Vegas (PC e Xbox), Fallout 4 (Xbox e PC) e Fallout 76 (Xbox e PC) con la sola assenza dello spin-off Fallout Brotherhood of Steel.



Su PlayStation Plus trovate invece Fallout 4 e Fallout 76, i due più recenti episodi della saga, mancano invece Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 e Fallout New Vegas.

