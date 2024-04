Fallout, dal videogioco alla Serie TV: Todd Howard svela i retroscena nel video SPECIAL

In vista dell'uscita della Serie TV di Fallout anche in Italia, Bethesda confeziona un interessante video dietro le quinte che svela diversi retroscena sull'odissea post-apocalittica e, ovviamente, sulle sfide affrontate dagli autori della serie Amazon per trasporre a schermo le atmosfere del videogioco.

Ad accompagnarci in questo viaggio nelle lande distopiche della serie TV di Fallout troviamo Todd Howard: il Direttore e produttore esecutivo di Bethesda Game Studios ricorda la prima telefonata di Jonathan Nolan e la passione smisurata per i videogiochi di Fallout del produttore della nuova serie targata Amazon Prime Video.

"Già dalla prima chiacchierata ho capito che Jonathan adora i videogiochi di Fallout, ha sempre dimostrato di avere una visione chiara di ciò che avrebbe voluto mostrare a schermo nella serie TV", esordisce nel suo discorso Howard prima di aggiungere che "io e lui abbiamo due personalità affini, siamo molto pazienti. Credo che il lavoro svolto da Jonathan sia davvero il modo migliore per portare Fallout sul piccolo schermo".

Prima di lasciarvi in compagnia del nuovo video 'S.P.E.C.I.A.L.' curato da Bethesda, vi ricordiamo che tutti gli episodi della serie TV di Fallout saranno disponibili in Italia su Amazon Prime Video da giovedì 11 aprile.

