Dai Fallout a Far Cry: tanti FPS ad un prezzo stracciato con i nuovi sconti Steam

Steam continua a proporre grandi offerte per i suoi utenti e nelle ultime ore è giunto il momento del Festival degli FPS di Steam, una promozione dedicata ad una gran quantità di esponenti del genere.

Fra gli sconti più interessanti troviamo sicuramente il Pacchetto Serie Fallout, un bundle che permette al costo di soli 55,55 euro di accaparrarsi tutti i capitoli della serie con tanto di extra e spin off (New Vegas e Fallout 4 VR), senza contare l'inclusione di tutte le espansioni dei vari episodi. Insomma, se avete visto la serie TV di Fallout e volete approfondire giocando anche la serie videoludica, si tratta di un'occasione imperdibile.

Ecco di seguito alcuni dei prodotti più interessanti tra quelli in offerta sulla pagina dei nuovi sconti Steam:

Far Cry 6 a 14,99 euro

Tiny Tina's Wonderlands a 14,99 euro

Tom Clancy's Rainbow Six Siege a 9,89 euro

Borderlands 3 a 8,99 euro

DayZ a 23,99 euro

Grand Theft Auto V a 18,70 euro

Rust a 26,79 euro

Resident Evil Village 1 15,99 euro

Resident Evil 7 Biohazard a 7,99 euro

Wolfenstein 2 The New Colossus a 4,49 euro

Deathloop a 11,99 euro

DOOM (2016) a 3,99 euro

DOOM Eternal a 13,19 euro

Trepang2 a 17,99 euro

BioShock Remastered a 4,99 euro

BioShock The Collection a 11,99 euro

Ready Or Not a 33,49 euro

Shadow Warrior 4 Definitive Edition a 7,79 euro

XIII Remake a 2,99 euro

RoboQuest a 19,99 euro

Fallout 76 a 7,99 euro

Metro Exodus a 5,99 euro

RoboCop Rogue City a 29,99 euro

Pacchetto Destiny 2: 30 anni di Bungie a 4,99 euro

Oltre a poter acquistare una valanga di sparatutto in offerta, i giocatori Steam possono anche approfittare di un'interessante promozione che mette a disposizione di tutti gli utenti un set per la personalizzazione del profilo. Visitando l'apposita pagina del Negozio Punti, è possibile riscattare in maniera del tutto gratuita l'avatar animato Selezione dell'arma, l'adesivo animato Metamorfosi dell'arma e la cornice dell'avatar Grigio piombo.