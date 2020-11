Fallut 76: data d'uscita di Alba d'Acciaio annunciata con un nuovo trailer

Con un trailer nuovo di zecca, Bethesda ha annunciato che l'attesa espansione Alba d'Acciaio di Fallout 76 sarà disponibile in maniera totalmente gratuita per tutti i giocatori a partire dal prossimo 1 dicembre.

Ne ha fatta di strada, Fallout 76, da quando è stato lanciato in maniera disastrosa sul finire del 2018. Dopo esser letteralmente rinato grazie a Wastelanders, il gioco di ruolo online si appresta ora a dare il benvenuto ad Alba d'Acciaio, nuova espansione che riporterà la Confraternita d'Acciaio in Appalachia.

L'obiettivo del gruppo guidato dal Paladino Rahmani è attualmente sconosciuto, ma ci sarà tutto il tempo di scoprirlo nelle nuove missioni della storia. L'aggiornamento vedrà anche l'introduzione di nuovi personaggi non giocanti, luoghi mai esplorati prima, equipaggiamento inedito. Ci saranno anche nuove funzionalità (come i rifugi per il C.A.M.P.), nuove ricompense, nuovi progetti, il ritorno dell’evento Ardenti festivi e vari miglioramenti all'esperienza di gioco. Alba d'Acciaio fungerà inoltre da apripista alla Stagione 3 con il tavoliere S.C.O.R.E. aggiornato e all'arrivo di tanti nuovi contenuti già programmati per il 2021, come le Spedizioni, nuove Operazioni Giornaliere e le Dotazioni Talenti. Trovate il nuovo trailer di Alba d'Acciaio in apertura di notizia, buona visione!