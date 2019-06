Fallout 76 Nuclear Winter: previsti consistenti miglioramenti per la battle royale

I giocatori di Fallout 76 stanno apprezzando notevolmente la modalità battle royale Nuclear Winter, lanciata nel corso dell'E3 2019. Pochi giorni addietro Bethesda ha pubblicato la patch 10.5 che ha introdotto una serie di affinamenti all'esperienza di gioco. I lavori, in ogni caso, non sono affatto terminati.

Con un lungo post apparso sul blog ufficiale, la compagnia del Maryland ha delineato la sua strategia per il futuro prossimo, che punta al continuo miglioramento di Nuclear Winter. Tanto per cominciare, sono previste alcune modifiche al bilanciamento delle armi e delle carte Talento, tra cui figura Zampe di rana. Verrà inoltre effettuato un intervento sui premi per l'avanzamento di grado da soprintendente. I giocatori, a quanto pare, stanno ricevendo delle carte Talento duplicate. Molti sforzi saranno riservati all'incremento della stabilità. Qualcosa in tal senso è già stato fatto con la precedente patch, ma il team mira ad eliminare del tutto i crash, potenziare le prestazioni dei server e ridurre la probabilità d'interruzioni durante le sessioni di gioco.

Bethesda non ha fornito dei riferimenti temporali, limitandosi a dire che questi accorgimenti verranno introdotti con i prossimi update. Il primo tra questi, la Patch 11, è prevista per i primi giorni di luglio e interesserà anche le altre componenti della produzione: includerà miglioramenti alle armature atomiche, nuove funzionalità e numerose risoluzioni di bug segnalati dalla community di Fallout 76.