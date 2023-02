La fame vi consuma? Provate la nuova 'Necro Pizza' di Skyrim!

Avreste mai pensato di poter consumare delle gustose pizze in Skyrim, accompagnati dai vostri amici negromanti? Questo sogno gastronomico è finalmente possibile, grazie alla mod non ufficiale 'Necro Pizzeria', pubblicata su Nexus Mods dai creator hrodeberht1 e bella.

Questo pacchetto, recita la descrizione, introduce delle vere e proprie pizzerie all'interno del mondo di Skyrim, con la possibilità di gustarsi le prelibatezze locali attraverso delle nuove animazioni dedicate. Le NecroPizzerie sono gestite interamente da un preparatissimo staff di negromanti, all'interno del quale spicca la singolare figura del pizzaiolo negromante coi baffi, che siamo sicuri riuscirà ad allietare anche le giornate più grigie grazie alla sua simpatia.

Per uno sguardo più approfondito al pacchetto di cui sopra, vi rimandiamo al trailer di lancio allegato alla sezione titolo della news. Se, invece, non vedete l'ora di scambiare quattro chiacchiere col negromante baffuto, vi basterà fare click sul link di seguito:

Tra i pacchetti di espansione fan-made più interessanti dell'RPG Bethesda, troviamo anche l'epico crossover Batman x Skyrim, che ha introdotto nel gioco alcune delle vesti più iconiche del pipistrello mascherato con, in più, alcune opzioni di personalizzazione.

Se invete cercate un'esperienza multiplayer e morite dalla voglia di sfidare i vostri amici, così da incoronare il Sangue di Drago più forte, siamo sicuri che la mod Skyrim Together potrà fare al caso vostro. Questo mod pack consente di incontrare i propri amici su Skyrim per poter collaborare con loro o, in alternativa, sfidarli in battaglia.