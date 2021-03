Fame di PS5: oltre 55.000 persone in coda sul sito di un rivenditore inglese

Nuove scorte di PlayStation 5 stanno arrivando in tutto il Mondo, a inizio settimana in Italia GameStopZing ha messo in vendita PS5 e PS5 Digital e lo stesso hanno fatto altre catene all'estero, tra cui Currys PC World nel Regno Unito.

Il problema? L'estrema difficoltà nel completare il processo di acquisto, nel caso di Curry un membro del forum di ResetERA fa sapere di aver rinunciato dopo aver scoperto di avere ben 55.000 persone davanti a lui nella coda virtuale. Quando è riuscito a entrare ovviamente le scorte erano sold-out dal momento che il retailer non ha certamente ricevuto 55.000 pezzi da rivendere.

Quello di Curry PC World non è però un caso isolato come visto nei mesi scorsi quando il sito di Game UK è stato preso d'assalto da decine di migliaia di persone e lo stesso è accaduto in Italia con oltre 90.000 persone collegate sul sito di Euronics a inizio dicembre nel tentativo di riuscire a comprare una PlayStation 5.

Una situazione che probabilmente continuerà ancora per qualche tempo, fino a quando Sony (e Microsoft, la stessa situazione coinvolge anche Xbox Series X) non inizierà a rifornire gli store con maggior regolarità. Al momento PS5 non è disponibile nei negozi fisici e l'acquisto online è problematico a causa dei BOT e della necessità di essere comunque molto veloci nel completare l'ordine prima del sold-out.