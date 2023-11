Avete fame di Unicorn Overlord? 8 minuti di gameplay vi sazieranno

Negli scorsi giorni Atlus ha offerto ai giocatori un nuovo focus su Unicorn Overlord, il suo promettente RPG tattico previsto su Xbox Series X/S, Nintendo Switch e console PlayStation l'8 marzo 2024. E per ingannare l'attesa che ci separa dall'esordio sul mercato arrivano ben 8 minuti di puro gameplay.

Atlus e lo sviluppatore Vanillaware ci offrono un ricco assaggio della versione PlayStation 5 di Unicorn Overlord, con i giocatori che possono così guardare da più vicino le meccaniche di gioco e l'affascinante stile visivo adottato per l'opera. Oltre a prendere ispirazione dai classici del genere visti negli anni '90, Unicorn Overlord punta anche ad un battle system moderno ed al passo con i tempi in modo così da offrire battaglie ancora più complesse e simulative che possano regalare grandi soddisfazioni agli esperti di RPG Tattici. L'attenta esplorazione del campo di battaglia circostante è un altro elemento fondamentale delle meccaniche di gioco, che puntano ad essere ancora più varie e stratificate rispetto ad altri titoli dello stesso genere.

Unicorn Overlord mette inoltre a disposizione un ampio numero di unità ben differenziate tra loro, con abilità e caratteristiche peculiari da sfruttare con attenzione durante i combattimenti per arrivare alla vittoria più facilmente e velocemente. Cresce dunque l'attesa per l'uscita della versione definitiva, con Unicorn Overlord che sembra avere tutto il necessario per imporsi tra i giochi più interessanti dei primi mesi del 2024.