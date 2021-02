Famicom Detective Club arriva per la prima volta in Europa su Nintendo Switch

Approfittando dell'evento Direct di Nintendo, Mages, tra gli autori di Steins; Gate: Elite, ha svelato Famicom Detective Club: The Missing Heir e Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind, in arrivo su Nintendo Switch il 14 maggio 2021. Si tratta del debutto assoluto della serie investigativa al di fuori del mercato giapponese.

Famicom Detective Club: The Missing Heir / Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind: due grandi classici dell’archivio Nintendo fanno il loro debutto per la prima volta in Europa, con testo a schermo in inglese e una nuova veste per Nintendo Switch. Rivelazioni, suspense e mistero attendono i giocatori a ogni passo in questi giochi investigativi. L'accompagnamento musicale e gli effetti sonori sono stati rielaborati per l'occasione, ma i giocatori saranno liberi di scegliere l'audio originale in 8-bit. Pieno di suspense, questo racconto segue la storia di un detective colpito da amnesia che cerca di svelare il proprio passato tra gli orrori di una straziante indagine per omicidio.

Famicom Detective Club: The Missing Heir (primo capitolo del franchise) e Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind (prequel della serie) sono in arrivo su Nintendo Switch il 14 maggio con un set che include entrambi i titoli. I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop.